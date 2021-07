Ci sarà il reboot di Pretty Little Liars! (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il 2021 è ufficialmente l’anno dei reboot. Ce ne sono molti in uscita e altrettanti sono stati annunciati, come quello di Pretty little liars. L’ultima puntata è andata in onda nel 2017, ma i fan della serie hanno sempre sperato che in qualche modo la storia proseguisse. Desiderio realizzato perché le nuove puntate sono attualmente in lavorazione, gestite da Roberto Aguirre Sacasa, creatore di Le terrificanti avventure di Sabrina e Riverdale. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il 2021 è ufficialmente l’anno dei reboot. Ce ne sono molti in uscita e altrettanti sono stati annunciati, come quello di Pretty little liars. L’ultima puntata è andata in onda nel 2017, ma i fan della serie hanno sempre sperato che in qualche modo la storia proseguisse. Desiderio realizzato perché le nuove puntate sono attualmente in lavorazione, gestite da Roberto Aguirre Sacasa, creatore di Le terrificanti avventure di Sabrina e Riverdale.

Ultime Notizie dalla rete : sarà reboot 10 lezioni di vita da Gossip Girl che porteremo anche nel reboot Gossip Girl sta per tornare e nessun segreto sarà più al sicuro . La voce pettegola dell'Upper East Side viaggerà su Instagram, e non più ... il reboot dell'iconico teen drama targato The CW si accende ...

Nel reboot di 'Gossip Girl' ci saranno camei e easter egg dalla serie originale Ci sarà un po' della serie originale nel reboot di Gossip Girl ! Era già stato confermato il ritorno della voce narrante, ovvero quella di Kristen Bell , e adesso Joshua Safran, sceneggiatore della prima ...

