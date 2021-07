C’è un’altra variante del Covid che preoccupa la comunità scientifica

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 7 luglio 2021) La Lambda, rilevata per la prima volta in Perù, contiene un insieme “insolito” di mutazioni. Dopo la Delta, c’èdel virus-19, la Lambda, che mette in allarme gli scienziati: rilevata per la prima volta in Perù nel dicembre 2020 emente nota come C.37, da allora si è diffusa in 30 nazioni, in quattro continenti (Europa, America, Africa e Oceania). Gli scienziati la studiano perché contiene un insieme “insolito” di mutazioni. In Perù, secondo l’Oms, nei mesi di maggio e giugno ha rappresentato l’82% dei casi, in un Paese che comunque ha il più alto tasso di mortalità al mondo. Anche in ...