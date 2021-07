Cannes 2021 | Pedro Almodovar ospite a sorpresa consegna il premio Jodie Foster

(Di mercoledì 7 luglio 2021) La 74° edizione del Festival diha avuto finalmente inizio. La Croisette si è illuminata grazie alla presenza delle numerose star che hanno partecipato all’evento. Dal presidente di giuria Spike Lee, a Bong Jooh Ho che ha difatti inaugurato la kermesse, passando per l’arrivo adi, il Festival ha aperto in bellezza. Protagonista indiscussa della prima giornata è stata, che indubbiamente conquisterà la scena anche stasera 7 luglio, inaugurando i tanto attesi Rendez Vous. L’attrice due volteOscar ha infatti ricevuto la ...

Una volta nel cinema si andava a bottega. Prima di esordire gli aspiranti registi facevano un lungo apprendistato, imparavano i trucchi del mestiere, se erano futuri autori (come ad esempio Rosi, ...ROMA - È iniziata ieri la 74esima edizione del Festival di. Dopo l'assenza della kermesse nel 2020 a causa dell'emergenza Covid - 19 il grande cinema è tornato e ci sarà anche un pezzo d'Italia in questa edizione: il film ' Tre piani' di Nanni Moretti ...Doria Tillier: chi è la parigina madrina del Festival di Cannes 2021-5 curiosità: Instagram, età, (ex-) marito Nicolas Bedos, fidanzato e film Doria Tillier è la madrina della 74esima edizione del ...L'ultima sneaker del Jordan Brand, che Nike ha voluto per Spike Lee, semplifica subito il tema: è la scarpa creata in occasione della nomina del regista americano a presidente di giuria di Cannes 2021 ...