Caldo africano, bollino arancione su 9 città: le previsioni meteo. VIDEO (Di mercoledì 7 luglio 2021) E' imminente una nuova fiammata dell'anticiclone africano che riporterà le temperature massime a superare i 40 gradi al Sud e a sfiorarli al Centro-Nord. Da mercoledì a venerdì l'aria calda in arrivo dal deserto farà schizzare le temperature sempre più in alto. Al Nord i valori massimi toccheranno punte di 36-37 gradi in Emilia, in Lombardia, in Veneto, fino a 39 al Centro sulle Marche, Toscana e Lazio. Punte anche superiori sono attese al Sud come in Puglia e Basilicata e sulle Isole Maggiori. Oltre al gran Caldo si dovrà fare i conti anche con lo sviluppo di forti temporali che fino a mercoledì interesseranno le Alpi occidentali, poi giovedì riusciranno ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 7 luglio 2021) E' imminente una nuova fiammata dell'anticicloneche riporterà le temperature massime a superare i 40 gradi al Sud e a sfiorarli al Centro-Nord. Da mercoledì a venerdì l'aria calda in arrivo dal deserto farà schizzare le temperature sempre più in alto. Al Nord i valori massimi toccheranno punte di 36-37 gradi in Emilia, in Lombardia, in Veneto, fino a 39 al Centro sulle Marche, Toscana e Lazio. Punte anche superiori sono attese al Sud come in Puglia e Basilicata e sulle Isole Maggiori. Oltre al gransi dovrà fare i conti anche con lo sviluppo di forti temporali che fino a mercoledì interesseranno le Alpi occidentali, poi giovedì riusciranno ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nuova fiammata dell'anticiclone africano, che da oggi riporta le temperature a toccare i 40 gradi al Sud e a sfiora… - infoitinterno : Meteo: TEMPERATURE, ONDATA di CALDO AFRICANO sempre più INTENSA e adesso c'è un PERICOLO in più. I Dettagli - generacomplotti : RT @stop_fake_news_: AGI - Nei prossimi giorni raggiungeremo il picco di questa seconda ondata di caldo africano. Le giornate più bollenti… - Sestopoterecom : Nuova ondata di caldo africano, bollino arancione in 9 città. Danni da 1 mld in agricoltura - stop_fake_news_ : AGI - Nei prossimi giorni raggiungeremo il picco di questa seconda ondata di caldo africano. Le giornate più bollen… -