Ascolti TV 6 luglio, ottimi risultati per Il pranzo è servito e Reazione a Catena

Serata maestosa per la nazionale azzurra la quale ha trionfato a Wembley ai rigori, battendo la Spagna e strappando il pass per l'ambitissima finale di Euro 2020. Con Italia-Spagna, Rai 1 ha registrato numeri di Ascolti tv a dir poco vertiginosi conquistando uno share del 67.5% e attirando davanti agli schermi ben 17,41 milioni di tifosi. Al momento dei rigori lo share è addirittura incrementato arrivando al 72.6%. 

Ascolti Tv ieri 6 lgulio: la semifinale Euro 2020 fa impallidire Mr Wrong

Davanti a questi fiabeschi numeri, impallidisce Mr. Wrong - Lezioni d'amore in onda nel Prime Time di Canale 5. A seguire la serie turca con protagonista l'affascinante ...

