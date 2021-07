Virtus, Hunter sospeso per doping: positivo al cannabis dopo gara - 4 di finale scudetto (Di martedì 6 luglio 2021) Vince Hunter, fresco di rinnovo contrattuale con la Virtus Bologna, è stato trovato positivo a un controllo antidoping in occasione di gara - 4 di finale scudetto con Milano. La prima sezione del Tna, ... Leggi su gazzetta (Di martedì 6 luglio 2021) Vince, fresco di rinnovo contrattuale con laBologna, è stato trovatoa un controllo antiin occasione di- 4 dicon Milano. La prima sezione del Tna, ...

