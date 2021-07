Advertising

Giorno_Brescia : Tredicenne si tuffa nel fiume Chiese e annega inghiottito da un mulinello -

IL GIORNO

Mentre l'amico però è riuscito a mettersi in salvo, ilsi è inabissato, con ogni probabilità inghiottito da un mulinello . Un passante che aveva assistito alla scena non ha esitato a ...Non ce l'ha fatta il ragazzino di 13 anni di origine senegalese che si era tuffato nel fiume Chiese a Nozza di Vestone, nel Bresciano. È morto all'ospedale di Bergamo dove era arrivato ieri in ...Vestone (Brescia), 6 luglio 2021 - Non ce l'ha fatta il tredicenne che ieri alle 20 si era tuffato con un gruppetto di coetanei nel fiume Chiese a Nozza di Vestone. Il ragazzino, uno studente originar ...Non ce l'ha fatta il ragazzino di 13 anni di origine senegalese che si era tuffato nel fiume Chiese a Nozza di Vestone, nel Bresciano. È morto all'ospedale di Bergamo ...