Raffaella Carrà | il corteggiamento sfrenato ed il “sì” a Berlusconi

(Di martedì 6 luglio 2021)era la regina della televisione negli anni Ottanta. La volevano tutti e Silviofece carte false perché lei accettasse la sua corte.Carra? e Silvio(Getty Images, BeFunky)Dopo aver avuto un immenso successo negli anni Settanta, grazie a programmi come “Canzonissima” e “Milleluci”,impose la sua presenza in televisione per tutti gli anni Ottanta ed oltre. Divenendo un volto simbolo del piccolo schermo nell’Italia del tempo. Proprio negli anni Ottanta inizia un sodalizio artistico con Gianni ...

albertoangela : Raffaella Carrà è, e resterà, molto più di un’icona: ha accompagnato il cambiamento culturale del nostro Paese dand… - francescacheeks : Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoi… - RaiCultura : Addio alla regina della tv: Raffaella Carrà ci ha lasciati all'età di 78 anni. - divanomat : RT @divanomat: Sanremo e Eurovision 2022: tutte le grandi star femminili della musica italiana di ieri e di oggi omaggiano Raffaella Carrà… - mariatontini1 : RT @studioarchbasi2: Raffaella Carrà ?? -

Lo dichiaranell'intervista inedita rilasciata a Pierluigi Diaco nell'Aprile del 2019 per il settimanale Oggi e ieri trasmessa su Rai Radio2 all'interno di 'Ti sento' che per ...Era così bella che quel viso e quel corpo non potevano rimanere soltanto in televisione., che si è spenta il 5 luglio 2021 all'età di 78 anni a causa di una malattia, posava anche per i calendari , e in qualche occasione le due ruote erano parte integrante. 1966: IL ...