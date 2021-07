Quando Maradona finì in galera "per colpa" della Carrà a Buenos Aires nel 1979 (Di martedì 6 luglio 2021) “Conobbi Maradona la prima volta nel 1979. Per venire a un mio concerto passò una notte in guardina”: a raccontarlo, più volte nel corso dei decenni, è stata Raffaella Carrà. L’ultima volta sulle pagine del Messaggero la compianta artista aveva ricordato l’amicizia col campione, scomparso il 25 novembre, attraverso un particolare aneddoto: “L’ho conosciuto in Italia Quando lo invitavo ai miei programmi, ma la prima volta è venuto lui da me ed è pure finito in prigione. Io cantavo in una grande arena a Buenos Aires. Era il 1979. Lui avrà avuto 18 anni. L’arena era piena, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 luglio 2021) “Conobbila prima volta nel. Per venire a un mio concerto passò una notte in guardina”: a raccontarlo, più volte nel corso dei decenni, è stata Raffaella. L’ultima volta sulle pagine del Messaggero la compianta artista aveva ricordato l’amicizia col campione, scomparso il 25 novembre, attraverso un particolare aneddoto: “L’ho conosciuto in Italialo invitavo ai miei programmi, ma la prima volta è venuto lui da me ed è pure finito in prigione. Io cantavo in una grande arena a. Era il. Lui avrà avuto 18 anni. L’arena era piena, ...

