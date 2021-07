Psg | ecco Hakimi | all' Inter 60 milioni più 11 di bonus

(Di martedì 6 luglio 2021) fatta per il passaggio di Achrafal Paris Saint - Germain, preannunciato ieri dal giocatore attraverso Twitter con un post pubblicato alle 14.19 che ritraeva un piccolo aereo in fase di decollo.

sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli UFFICIALE – Psg, Hakimi è un nuovo calciatore dei francesi: ecco il tweet: UFFICI… - Cucciolina96251 : RT @ProfidiAndrea: ?? Presto l'annuncio ufficiale. Ecco la prima foto di Achraf #Hakimi da giocatore del #PSG, insieme a Leonardo e l'agente… - fcin1908it : Inter, Hakimi ufficiale al Psg. Ecco l'impatto a bilancio della cessione - ProfidiAndrea : ?? Presto l'annuncio ufficiale. Ecco la prima foto di Achraf #Hakimi da giocatore del #PSG, insieme a Leonardo e l'a… - serieAnews_com : ???? #Inter, finita la telenovela Hakimi: ecco la prima foto da giocatore del PSG -

fatta per il passaggio di Achraf Hakimi al Paris Saint - Germain, preannunciato ieri dal giocatore attraverso Twitter con un post pubblicato alle 14.19 che ritraeva un piccolo aereo in fase di decollo....24 miliardi di euro: al primo posto c'è Kylian Mbappé del, valutato 175 milioni di euro ; al ...la top 8 delle Rising Stars . E c'è spazio per un altro italiano... 8 . Kasper Dolberg , della ...Ora è ufficiale: Achraf Hakimi è un nuovo calciatore del Paris Saint-Germain. Il club parigino ha infatti versato nelle casse dell'Inter 60 milioni di euro, con 8 milioni di bonus facilmente raggiungi ...Messi via dal Barcellona: il fuoriclasse argentino, almeno formalmente, è indicato sulla lista dei calciatori svincolati. L'idea di Laporta è ben precisa.