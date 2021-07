Pippo Inzaghi diventa papà | in arrivo il primo figlio con Angela Robusti

(Di martedì 6 luglio 2021) Nella sua carriera da calciatore, Filippo Inzaghi si è tolto ogni tipo di soddisfazione: il Mondiale con l’Italia, il titolo di capocannoniere in Serie A, gli Scudetti sia con il Milan che con la Juventus, oltre alle Champions rossonere con tanto di gol in finale. La gioia più grande, però, deve ancora arrivare: Superpippo e la fidanzata Angela Robusti, infatti, nei prossimi mesi diventeranno genitori.

Seconda giornata di visite mediche per il Brescia al Panathleticon in città. Insieme allo staff tecnico si è presentato anche il nuovo allenatore delle rondinelle,. Abbronzato, sorridente ha salutato giornalisti e fotografi prima di sottoporsi intorno alle 10 ai controlli. Cosa che hanno fatto gli ultimi giocatori che non si erano visti lunedì tra ...Radici, anche se resta tifoso dell'Italia oltre che dell'Atalanta, di cui è stato direttore sportivo negli anni Novanta, quelli di Mondonico e diIn esclusiva ai microfoni di SerieBnews.com, l'agente Giuseppe Galli fa chiarezza sul futuro del 'suo' Andrea Cistana ...Il nuovo Brescia di mister Pippo Inzaghi rinforza il suo attacco, prendendo in prestito dall'Udinese un ragazzo giovane, ma con grandi qualità ...