Non chiediamo a De Laurentiis ciò che non può dare (Di martedì 6 luglio 2021) Aspettarsi una analisi della sconfitta è, più che un auspicio, un atto di speranza che verrà disattesa. Un comprensibile forzare la realtà alle proprie interpretazioni che verrà frustrato. Per discutere di una sconfitta bisogna anzitutto riconoscerla e Aurelio De Laurentiis non pare vederne alcuna nel suo passato recente, poiché per sentire di aver perso qualcosa è necessario muoversi in una rete di concetti rigorosi, in un contesto di partite doppie, deduzioni e principi razionali che mai sono stati il terreno su cui si è mosso il presidente del Napoli degli ultimi decenni. Molti lo hanno volgarmente degradato, nei propri giudizi, a ignorante del calcio. De ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 luglio 2021) Aspettarsi una analisi della sconfitta è, più che un auspicio, un atto di speranza che verrà disattesa. Un comprensibile forzare la realtà alle proprie interpretazioni che verrà frustrato. Per discutere di una sconfitta bisogna anzitutto riconoscerla e Aurelio Denon pare vederne alcuna nel suo passato recente, poiché per sentire di aver perso qualcosa è necessario muoversi in una rete di concetti rigorosi, in un contesto di partite doppie, deduzioni e principi razionali che mai sono stati il terreno su cui si è mosso il presidente del Napoli degli ultimi decenni. Molti lo hanno volgarmente degradato, nei propri giudizi, a ignorante del calcio. De ...

