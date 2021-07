Nintendo Switch OLED è realtà e ha già una data di uscita (Di martedì 6 luglio 2021) Come sempre a sorpresa Nintendo ha annunciato Nintendo Switch OLED, la prossima versione della console ibrida in arrivo quest'autunno ed esattamente l'8 ottobre. Nintendo Switch OLED ha dimensioni simili a quelle di Nintendo Switch, ma include uno schermo OLED da 7 pollici con colori intensi e un contrasto elevato. Il nuovo modello di console è dotato anche di uno stand regolabile più largo, per la modalità da tavolo, una nuova base con porta LAN per sessioni di gioco online stabili, 64 GB di memoria interna e ... Leggi su eurogamer (Di martedì 6 luglio 2021) Come sempre a sorpresaha annunciato, la prossima versione della console ibrida in arrivo quest'autunno ed esattamente l'8 ottobre.ha dimensioni simili a quelle di, ma include uno schermoda 7 pollici con colori intensi e un contrasto elevato. Il nuovo modello di console è dotato anche di uno stand regolabile più largo, per la modalità da tavolo, una nuova base con porta LAN per sessioni di gioco online stabili, 64 GB di memoria interna e ...

Advertising

NintendoItalia : La famiglia #NintendoSwitch si espande ancora! Disponibile dall'08/10, Nintendo Switch (modello OLED) combina la ve… - videogamedeals : Pre-Order: Shin Megami Tensei V CE $119.99 (S) via Walmart. - indovinodomani : Perché Non potremo giocare The Last of Us 2 su Switch Oled. #Switch #Nintendo #NintendoSwitch - Son0fHad3s : Alla fine è semplicemente il 'Nintendo 3DS XL' di Switch per così dire, ovvero non qualcosa per attirare i già poss… - Nerdmovieprod : Nintendo annuncia Nintendo Switch (Modello OLED) con uno schermo da 7 pollici #NintendoSwitch -