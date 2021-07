Mini Challenge 2021: Bagnasco Power al Mugello (Di martedì 6 luglio 2021) Il doppio round del Mini Challenge 2021 all’Autodromo del Mugello ha nome e cognome: Ugo Federico Bagnasco. Il driver sanmarinese di M. Car by AC Racing Technology domina la scena sull’adrenalinico circuito toscano, rafforzando la sua leadership in campionato. Non manca comunque lo spettacolo, soprattutto tra i giovanissimi della Mini Challenge Academy. Gli “allievi” si sfidano a colpi di sportellate e sorpassi al volante delle Challenge Lite, seguiti da maestri d’eccezione come l’ex pilota di F1 Gianni Morbidelli. Mini ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 6 luglio 2021) Il doppio round delall’Autodromo delha nome e cognome: Ugo Federico. Il driver sanmarinese di M. Car by AC Racing Technology domina la scena sull’adrenalinico circuito toscano, rafforzando la sua leadership in campionato. Non manca comunque lo spettacolo, soprattutto tra i giovanissimi dellaAcademy. Gli “allievi” si sfidano a colpi di sportellate e sorpassi al volante delleLite, seguiti da maestri d’eccezione come l’ex pilota di F1 Gianni Morbidelli....

Ultime Notizie dalla rete : Mini Challenge Mini Challenge Italia | Bagnasco imprendibile al Mugello con due vittorie Ugo Federico Bagnasco impossibile da contenere al Mugello. Nel terzo appuntamento della stagione 2021 del Mini Challenge Italia , il pilota sanmarinese di M. Car by AC Racing Technology ottiene le vittorie di Gara e di Gara 2, oltre ad allungare in cima al campionato. Il resoconto di Gara 1 La prima gara ...

Mugello: Vola Lamborghini nel GT Non e' mancato lo spettacolo nel quinto ACI Racing Weekend stagionale sul circuito del Mugello. Nella 3 ore del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance, segnata dall'incertezza meteo, e' arrivata ...

