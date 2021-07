Jorginho non tira mai (Di martedì 6 luglio 2021) Ancora oggi non mi abbandona il ricordo di una frase intercettata sugli spalti di San Siro nelle more della penosa Italia-Svezia 0-0, 13 novembre 2017, scempio finale della Nazionale di Tavecchio&Ventura davanti a 70mila testimoni, molti dei quali digiuni di calcio e assai probabilmente imbucati, gratificati poche ore prima di un biglietto omaggio dalla loro ditta senza preoccuparsi che capissero davvero qualcosa di pallone (il milanese è così, l’ansioso entusiasmo di partecipare a un qualsivoglia Evento prescinde dalla sua effettiva preparazione a quell’Evento). Quest’uomo sui 40 anni dava in escandescenze ogni volta che Jorginho prendeva palla e si avvicinava ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 6 luglio 2021) Ancora oggi non mi abbandona il ricordo di una frase intercettata sugli spalti di San Siro nelle more della penosa Italia-Svezia 0-0, 13 novembre 2017, scempio finale della Nazionale di Tavecchio&Ventura davanti a 70mila testimoni, molti dei quali digiuni di calcio e assai probabilmente imbucati, gratificati poche ore prima di un biglietto omaggio dalla loro ditta senza preoccuparsi che capissero davvero qualcosa di pallone (il milanese è così, l’ansioso entusiasmo di partecipare a un qualsivoglia Evento prescinde dalla sua effettiva preparazione a quell’Evento). Quest’uomo sui 40 anni dava in escandescenze ogni volta cheprendeva palla e si avvicinava ...

