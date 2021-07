Italia-Spagna: nel pre-partita ci sarà un omaggio a Raffaella Carrà (Di martedì 6 luglio 2021) Ci sarà un omaggio nel pre-partita di Italia e Spagna per Raffaella Carrà, la grande artista deceduta ieri pomeriggio a Roma. Le due squadre si riscalderanno al ritmo di “A far l’amore comincia tu”, grande hit della Carrà. La FIGC ha chiesto e ottenuto dalla UEFA di poter ricordare la Raffaella nazionale in questo modo: “La scomparsa di un’icona come Raffaella Carrà – dichiara il presidente della FIGC Gabriele Gravina – donna innovativa e artista straordinaria, ha colpito tutti. Prima di ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 6 luglio 2021) Ciunnel pre-diper, la grande artista deceduta ieri pomeriggio a Roma. Le due squadre si riscalderanno al ritmo di “A far l’amore comincia tu”, grande hit della. La FIGC ha chiesto e ottenuto dalla UEFA di poter ricordare lanazionale in questo modo: “La scomparsa di un’icona come– dichiara il presidente della FIGC Gabriele Gravina – donna innovativa e artista straordinaria, ha colpito tutti. Prima di ...

