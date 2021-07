Italia-Spagna, ecco i maxischermi allestiti a Napoli per la semifinale (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – maxischermi in centro storico e fuori dai bar di tutti i quartieri. Napoli si prepara a vedere anche in comunione la semifinale degli Europei tra Italia e Spagna stasera. maxischermi saranno allestiti in Largo Ecce Homo, nei bar di via Mezzocannone, la zona universitaria, e in via di Donnaromita, ma maxischermi saranno allestiti anche in alcuni locali di Chiaia e del Vomero. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoin centro storico e fuori dai bar di tutti i quartieri.si prepara a vedere anche in comunione ladegli Europei trastasera.sarannoin Largo Ecce Homo, nei bar di via Mezzocannone, la zona universitaria, e in via di Donnaromita, masarannoanche in alcuni locali di Chiaia e del Vomero. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? Semifinale ?? In diretta su… - Vivo_Azzurro : ?? Domani inizieranno le #semifinali di #Euro2020 ????, i primi a scendere in campo saranno gli #Azzurri ?? contro le… - team_world : Questa sera alle ore 21 l'Italia scenderà in campo contro la Spagna: per preparaci al match è da questa mattina che… - 89_calcio : Lasciami 2 notifiche se vuoi che l'Italia vinca contro la Spagna - TW0xGHOSTS : RT @HSHQIta: In occasione della semifinale Italia-Spagna, un video di Harry in Italia durante gli anni. Un grandissimo in bocca al lupo agl… -