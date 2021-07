«I bambini indiani morti in Canada per un tentativo di assimilazione fallito» (Di martedì 6 luglio 2021) Il ritrovamento di centinaia di corpi, probabilmente di bambini e adolescenti, sepolti senza alcuna indicazione di nome o di data nei terreni di alcuni collegi gestiti da istitituzioni cattoliche nell'Ovest del Canada, ha portato il Paese sulla scena mediatica del mondo insieme alla Chiesa cattolica, entrambi immediatamente accusati di genocidio (cioé di distruzione violenta di una razza in quanto tale) e di sospettata pedofilia consapevole e organizzata. Quei morti sono un innegabile dato di fatto. Quando siano morti, che nome ed età avessero, da quale nazione indigena provenissero, se fossero morti di ... Leggi su panorama (Di martedì 6 luglio 2021) Il ritrovamento di centinaia di corpi, probabilmente die adolescenti, sepolti senza alcuna indicazione di nome o di data nei terreni di alcuni collegi gestiti da istitituzioni cattoliche nell'Ovest del, ha portato il Paese sulla scena mediatica del mondo insieme alla Chiesa cattolica, entrambi immediatamente accusati di genocidio (cioé di distruzione violenta di una razza in quanto tale) e di sospettata pedofilia consapevole e organizzata. Queisono un innegabile dato di fatto. Quando siano, che nome ed età avessero, da quale nazione indigena provenissero, se fosserodi ...

