F1, Mondiale 2021: cancellato il Gran Premio d’Australia, ma resterà una stagione con 23 gare (Di martedì 6 luglio 2021) Dopo quello della MotoGP, anche il Mondiale 2021 di Formula 1 ha dovuto subire la cancellazione del Gran Premio d’Australia. Non si gareggerà, dunque, sul circuito di Albert Park a Melbourne a causa delle restrizioni imposte dal governo australiano sul Covid-19, con tutti i problemi di ingresso nel paese, compreso un periodo di quarantena. A differenza di quanto è accaduto tra le due ruote, non si conosce ancora quale GP sostituirà quello australiano, ma Liberty Media è comunque fiduciosa che la stagione verrà confermata con 23 gare. Queste le parole di ... Leggi su oasport (Di martedì 6 luglio 2021) Dopo quello della MotoGP, anche ildi Formula 1 ha dovuto subire la cancellazione del. Non siggerà, dunque, sul circuito di Albert Park a Melbourne a causa delle restrizioni imposte dal governo australiano sul Covid-19, con tutti i problemi di ingresso nel paese, compreso un periodo di quarantena. A differenza di quanto è accaduto tra le due ruote, non si conosce ancora quale GP sostituirà quello australiano, ma Liberty Media è comunque fiduciosa che laverrà confermata con 23. Queste le parole di ...

