Covid, Pregliasco: “Contagi in aumento? Ovvio dopo aperture” (Di martedì 6 luglio 2021) Contagi da coronavirus in aumento in Italia? “Era Ovvio. La riapertura accende la diffusione della malattia a prescindere”. Così all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente dell’Università Statale di Milano, sullo stop alla decrescita dei casi e l’aumento che si sta registrando in altri Paesi nonostante le vaccinazioni. “Il vaccino, lo sappiamo, serve soprattutto a ridurre i casi gravi e gli effetti pesanti della malattia – ricorda l’esperto – e non ha comunque una protezione al 100%. Noi, avendo aperto, abbiamo aumentato la probabilità di avere dei contatti. E in questa fase, più ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 luglio 2021)da coronavirus inin Italia? “Era. La riapertura accende la diffusione della malattia a prescindere”. Così all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio, docente dell’Università Statale di Milano, sullo stop alla decrescita dei casi e l’che si sta registrando in altri Paesi nonostante le vaccinazioni. “Il vaccino, lo sappiamo, serve soprattutto a ridurre i casi gravi e gli effetti pesanti della malattia – ricorda l’esperto – e non ha comunque una protezione al 100%. Noi, avendo aperto, abbiamo aumentato la probabilità di avere dei contatti. E in questa fase, più ...

