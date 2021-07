Chiellini convinto da Allegri a restare alla Juventus. Il retroscena (Di martedì 6 luglio 2021) Chiellini avrebbe potuto dire addio alla Juventus alla fine del contratto. Il ritorno di Allegri ha cambiato i piani del capitano Il rinnovo di Chiellini con la Juve sembra essere sempre più vicino. Decisivo, in questo senso, è stato il ritorno di Allegri sulla panchina bianconera. A rivelarlo è Repubblica, secondo cui il capitano della Nazionale e della Juve aveva deciso di non rinnovare il contratto scaduto il 30 giugno e provare un’esperienza in MLS. Salvo poi tornare sui suoi passi grazie ad Allegri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 luglio 2021)avrebbe potuto dire addiofine del contratto. Il ritorno diha cambiato i piani del capitano Il rinnovo dicon la Juve sembra essere sempre più vicino. Decisivo, in questo senso, è stato il ritorno disulla panchina bianconera. A rivelarlo è Repubblica, secondo cui il capitano della Nazionale e della Juve aveva deciso di non rinnovare il contratto scaduto il 30 giugno e provare un’esperienza in MLS. Salvo poi tornare sui suoi passi grazie ad. L'articolo proviene da Calcio News 24.

