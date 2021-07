Calcio | Inter | ufficiale cessione Hakimi al Psg

(Di martedì 6 luglio 2021) Ora è: Achrafè un giocatore del Paris Saint - Germain. L'ha infatti confermato, con una nota, ladell'esterno marocchino al club francese, in una operazione da circa ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Inter

Ad Achraf vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua avventura professionale", conclude l'. . 6 luglio 2021MILANO - Ora è arrivata anche l'ufficialità, Achraf Hakimi è un nuovo giocatore del Psg . A comunicarlo è l'attraverso una nota pubblicata sul proprio sito internet: " FC Internazionale Milano comunica la cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint - Germain FC: l'esterno classe 1998 si trasferisce a ...Ora è ufficiale, Achraf Hakimi è un giocatore del Paris Saint Germain. Il marocchino ha firmato un contratto fino al 2026, all'Inter andranno 60 milioni più 11 di bonus, di cui 8 legati a obiettivi fa ...