Boncompagni, Japino, Little Tony: tutti gli amori e i flirt di Raffaella Carrà

Morte Raffaella Carrà: la vita privata e gli amori della showgirl Da Gianni Boncompagni a Sergio Japino: la vita privata di Raffaella Carrà, la grande cantante e showgirl italiana morta nella giornata di lunedì 5 luglio 2021, è stata contraddistinta soprattutto dalle relazioni con i due registi tv, considerati i grandi amori della sua esistenza. La relazione tra Gianni Boncompagni e Raffaella Carrà ha inizio nel 1969 ed è durata 11 anni. I due si sono conosciuti un anno prima, nel 1968, in occasione di ...

