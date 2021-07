Astrazeneca, la procura di Biella: 'La morte di Sandro Tognatti non è stata causata dal vaccino' (Di martedì 6 luglio 2021) Il vaccino Astrazeneca viene scagionato definitivamente dalla morte del professore di Biella, Sandro Tognatti. Secondo la procura, la sua morte è stata causata da una patologia cardiaca non ... Leggi su leggo (Di martedì 6 luglio 2021) Ilviene scagionato definitivamente dalladel professore di. Secondo la, la suada una patologia cardiaca non ...

Advertising

Corriere : Biella, morto dopo Astrazeneca. La procura: «Il vaccino non c’entra» - MediasetTgcom24 : Biella, procura: la morte di Tognatti non causata da vaccino AstraZeneca #astrazeneca - Corriere : Biella, morto dopo Astrazeneca. La procura: «Il vaccino non c’entra» - Fra_tante3 : Biella, procura: la morte di Sandro Tognatti non causata dal vaccino AstraZeneca - Tgcom24 #nessunacorrelazione nat… - modamanager : RT @valy_s: #COVID19 La procura di #Biella ha stabilito che Sandro Tognatti,57 anni,NON è morto a causa del vaccino #Astrazeneca ma per una… -