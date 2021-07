Amministrative, ufficiale: il candidato sindaco del centrodestra a Milano è Luca Bernardo. Via libera a Maresca a Napoli (Di martedì 6 luglio 2021) Il centrodestra ha scelto Luca Bernardo, pediatra e primario del Fatebenefratelli, come candidato sindaco a Milano e il magistrato Catello Maresca quale candidato sindaco a Napoli. La decisione è emersa a margine del vertice avvenuto oggi tra il segretario della Lega, Matteo Salvini, la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e il leader di Forza Italia, Antonio Tajani. L’accelerazione sul nome di Bernardo come candidato sindaco del centrodestra a ... Leggi su tpi (Di martedì 6 luglio 2021) Ilha scelto, pediatra e primario del Fatebenefratelli, comee il magistrato Catelloquale. La decisione è emersa a margine del vertice avvenuto oggi tra il segretario della Lega, Matteo Salvini, la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e il leader di Forza Italia, Antonio Tajani. L’accelerazione sul nome dicomedela ...

Advertising

PietroLodi4 : RT @ilgiornale: Domani si terrà il vertice per l'annuncio ufficiale. Dopo aver sentito per telefono il possibile candidato del centrodestra… - ilgiornale : Domani si terrà il vertice per l'annuncio ufficiale. Dopo aver sentito per telefono il possibile candidato del cent… - casertafocus : VERSO LE COMUNALI SANTA MARIA CAPUA VETERE – Svolta nell’interpartitico di centrodestra: apertura ufficiale alle ci… -