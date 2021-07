Alessandro D’Amico, ex corteggiatore di Uomini e Donne, salva la sorella donandole un rene (Di martedì 6 luglio 2021) Una storia emozionante quella che coinvolge un ex corteggiatore di Uomini e Donne, Alessandro D’Amico e sua sorella Federica. Si tratta di uno dei più grandi gesti d’amore che un fratello possa compiere nei confronti di una sorella: il 31enne, infatti, ha deciso di donarle un rene, dopo l’aggravarsi di una patologia con la quale combatteva da tempo. La storia di Alessandro D’Amico e sua sorella Un racconto pieno di commozione si legge tra le righe del post pubblicato su Instagtram da ... Leggi su cityroma (Di martedì 6 luglio 2021) Una storia emozionante quella che coinvolge un exdie suaFederica. Si tratta di uno dei più grandi gesti d’amore che un fratello possa compiere nei confronti di una: il 31enne, infatti, ha deciso di donarle un, dopo l’aggravarsi di una patologia con la quale combatteva da tempo. La storia die suaUn racconto pieno di commozione si legge tra le righe del post pubblicato su Instagtram da ...

