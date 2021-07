Abi: Patuelli, incentivare risparmiatori a investire (Di martedì 6 luglio 2021) "Le banche sono in prima fila" per costruire, dopo la fine della pandemia, "una nuova fase economica, sociale e civile, per un nuovo possibile "miracolo economico". E' quanto annuncia il presidente ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 6 luglio 2021) "Le banche sono in prima fila" per costruire, dopo la fine della pandemia, "una nuova fase economica, sociale e civile, per un nuovo possibile "miracolo economico". E' quanto annuncia il presidente ...

Ultime Notizie dalla rete : Abi Patuelli Abi: Patuelli, vantaggi fiscali a risparmiatori per stimolare la crescita Irap va corretta, e' di dubbia costituzionalita' . Il presidente dell'Abi Antonio Patuelli lancia la proposta di incentivare fiscalmente il risparmio per "promuovere una grande crescita economica e sociale con imponenti investimenti per un forte sviluppo sostenibile". ...

Banche: Patuelli, con moratorie opera colossale, non vanno interrotte Le banche nei mesi della pandemia hanno realizzato con le moratorie "un'opera colossale" che non deve essere interrotta. Lo afferma il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli nella relazione all'assemblea annuale dell'associazione di palazzo Altieri. Le banche e chi vi lavora hanno reagito alla pandemia "organizzando operazioni finanziarie di massa ...

Abi, assemblea in streaming con Patuelli, Visco e Franco Agenzia ANSA Ue: Patuelli (Abi), pandemia ha stimolato un salto di qualità La pandemia ha stimolato un salto di qualità all'interno dell'Unione europea: la Banca centrale europea, con l'impegno determinante ...

Ue: Patuelli (Abi), sia tutrice di diritti e non solo impositrice di doveri L'Unione europea si sta muovendo a due velocità, con l'area dell'euro che è più avanzata e innovativa: ma non basta. Così Antonio ...

