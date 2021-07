Wimbledon | Berrettini porta l' Italia ai quarti dopo 23 anni

(Di lunedì 5 luglio 2021) LONDRA (INGHILTERRA) - Matteovola aidi finale di, torneo in corso sull'erba londinese. Il tennistano agli ottavi si è sbarazzato del bielorusso Ivashka con un ...

Il Fatto Quotidiano

Il risultato è già storico: dopo 23 anni, un italiano è nei quarti di finale a. Matteonon si ferma: con il 6 - 4 6 - 3 6 - 1 al bielorusso Ivashka , il romano entra nei primi otto dei Championships. L'ultimo a riuscirci era stato Davide Sanguinetti nel ...Un sontuoso Matteoconquista i quarti di finale a, dove un italiano mancava da 23 anni . Il tennista romano, numero 9 al mondo, ha confermato il suo stato di grazia sull'erba battendo il bielorusso ...Matteo Berrettini si è sbarazzato di Ilya Ivashka e si è qualificato ai quarti di finale di Wimbledon 2021. Il tennista italiano si è imposto in tre set contro il rognoso bielorusso sull'erba londines ...Matteo Berrettini ha battuto in tre set (6-4, 6-3, 6-1) il bielorusso Ivaska e arriva ai quarti di finale di Wimbledon. Erano 23 anni che un italiano non ...