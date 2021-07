(Di lunedì 5 luglio 2021) Nell’estatediterrannoi loro congressi annuali in oltre 500 lingue per oltre 15 milioni di persone in tutto il mondo. 500mila in Italia. Come verranno tenuti i congressi annuali deidi? In una società dove per l’aspetto economico tutto e concesso, e non importa le conseguenze per

A tutela della salute di tutti e interrompendo una consuetudine che dura da oltre un secolo, idihanno deciso di organizzare per la seconda volta i loro congressi annuali in modalità virtuale. Così, i circa 6.000 congressi che si sarebbero dovuti tenere in presenza in 240 paesi ...Ragusa - A tutela della salute di tutti e interrompendo una consuetudine che dura da oltre un secolo, idihanno deciso di organizzare per la seconda volta i loro congressi annuali in modalità virtuale. Così, i circa 6.000 congressi che si sarebbero dovuti tenere in presenza in 240 paesi ...Testimoni di Geova: online il congresso 2021 sulla fede. È possibile assistere al congresso accedendo al sito jw.org o scaricando la app ...Lo scorso anno in Italia circa mezzo milione di persone hanno assistito ai congressi estivi tenuti in modalità virtuale attraverso il sito www.jw.org. In Sicilia i Testimoni di G ...