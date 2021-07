Sampdoria, D’Aversa si presenta: “Felice di questa avventura, una grande chance” (Di lunedì 5 luglio 2021) Il neo tecnico della Sampdoria è intervenuto in conferenza stampa per presentarsi ai suoi nuovi tifosi Leggi su mediagol (Di lunedì 5 luglio 2021) Il neo tecnico dellaè intervenuto in conferenza stampa perrsi ai suoi nuovi tifosi

Advertising

Mediagol : Sampdoria, D’Aversa si presenta: “Felice di questa avventura, una grande chance” - ParmaLiveTweet : Sampdoria, D'Aversa: 'Felice di essere a Genova. Ringrazio Ferrero per questa grande opportunità'… - HVeronaStyle : Nella giornata di ieri la Sampdoria ha ufficializzato Roberto D’Aversa come nuovo allenatore, con un contratto fino… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - D'Aversa: 'Grazie Ferrero per l'opportunità' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - D'Aversa: 'Grazie Ferrero per l'opportunità' -