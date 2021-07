Rosa Perrotta | il figlio insultato sul web | lei diventa una belva | “Che me**e | i bambini non si toccano” VIDEO

(Di lunedì 5 luglio 2021) Ildiè stato recentementesul web a causa di alcuni suoi comportamenti. Degli utenti, infatti, lo hanno descritto come un bambino antipatico e anche poco perspicace e intelligente. Nel momento in cui la madre del piccolo è venuta a conoscenza di quanto accaduto ha dato di matto. L’ex tronista di L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

zazoomblog : Rosa Perrotta offese al figlio l’influencer decide agire legalmente - #Perrotta #offese #figlio - dailynews_24 : Uomini e Donne, Rosa Perrotta parla della seconda gravidanza: ”Avrei preferito fosse una femmina, una vita di pene”… - SmorfiaDigitale : Uomini e Donne, Rosa Perrotta 'mi sentivo che sarebbe andata cos ': l'amara conf... - infoitcultura : Rosa Perrotta, offese al figlio l’influencer decide agire legalmente - montecarlerss : RT @Gg99996: Rosa Perrotta su IsaeChia che permettono, nella sezione commenti, di insultare in modo disgustoso, un bambino di due anni http… -

Ultime Notizie dalla rete : Rosa Perrotta

di Uomini e Donne incinta del secondo figlio: 'Volevo una femmina, ma sono sicura che sarà un compagno per Ethan' L' ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato poco tempo fa su ...Stiamo parlando proprio di lei:. Dopo la nascita del suo piccolo Domenico Ethan, la coppia nata nello studio di Uomini e Donne sta allargando la sua famiglia. Entrata da poco nel quinto ...Wainer Magnani reggio emilia. La prossima settimana sarà decisiva per dare una fisionomia alla nuova Reggiana anche se non sarà quella definitiva, perché come ha anticipato il ds Doriano Tosi la volon ...Il Bari si prepara in vista della prossima stagione. Il ds Polito è impegnato con i primi trasferimenti di calciomercato, mentre mister Mignani attende la composizione della rosa messa a ...