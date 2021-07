Positivi e variante Delta, la provincia di Ascoli ora è osservata speciale dal ministero. A San Benedetto i contagi salgono a 79. Cosa ... (Di lunedì 5 luglio 2021) ANCONA Quasi 500 Positivi al Covid nella provincia di Ascoli e un'incidenza che passa da 2 a 37 casi settimanali per ogni 100mila abitanti. Peggio di così, in tutta italia, ha fatto solo Caltanissetta,... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 5 luglio 2021) ANCONA Quasi 500al Covid nelladie un'incidenza che passa da 2 a 37 casi settimanali per ogni 100mila abitanti. Peggio di così, in tutta italia, ha fatto solo Caltanissetta,...

