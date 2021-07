Non aprirti, sesamo (Di lunedì 5 luglio 2021) In Italia duecento alimenti a base di sesamo sono stati sequestrati, o ritirati dal commercio, perché fortemente contaminati da una sostanza cancerogena. In alcuni di questi prodotti – grissini, snack, olio, ed altri – è stato infatti riscontrato l’ossido di etilene, un disinfettante e antiparassitario, che è rigorosamente vietato in Europa per un uso alimentare ma che in diversi Paesi, soprattutto asiatici, viene ampiamente utilizzato. L’ossido di etilene è un pesticida gassoso che viene diffuso nei silos per uccidere gli insetti e i funghi produttori di micotossine, particolarmente aggressivi nelle aree calde e umide. Il sesamo presente nei prodotti ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 luglio 2021) In Italia duecento alimenti a base disono stati sequestrati, o ritirati dal commercio, perché fortemente contaminati da una sostanza cancerogena. In alcuni di questi prodotti – grissini, snack, olio, ed altri – è stato infatti riscontrato l’ossido di etilene, un disinfettante e antiparassitario, che è rigorosamente vietato in Europa per un uso alimentare ma che in diversi Paesi, soprattutto asiatici, viene ampiamente utilizzato. L’ossido di etilene è un pesticida gassoso che viene diffuso nei silos per uccidere gli insetti e i funghi produttori di micotossine, particolarmente aggressivi nelle aree calde e umide. Ilpresente nei prodotti ...

