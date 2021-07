Might & Magic X: Legacy ritirato dalla vendita dopo lo spegnimento dei server DRM (Di lunedì 5 luglio 2021) Ad aprile, Ubisoft aveva annunciato che i server di Might & Magic X: Legacy sarebbero andati offline. Tuttavia, lo spegnimento dei server ha portato anche alla disattivazione del supporto DRM del gioco, necessario per giocare al titolo in modo regolare. Il risultato è stato un gioco di ruolo completamente ingiocabile, con persone che si lamentavano del fatto di non poter nemmeno giocare ai DLC del titolo acquistati legalmente. E' passato qualche giorno da questa notizia, ma ora Ubisoft ha rimosso il gioco dalla vendita su ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 5 luglio 2021) Ad aprile, Ubisoft aveva annunciato che idiX:sarebbero andati offline. Tuttavia, lodeiha portato anche alla disattivazione del supporto DRM del gioco, necessario per giocare al titolo in modo regolare. Il risultato è stato un gioco di ruolo completamente ingiocabile, con persone che si lamentavano del fatto di non poter nemmeno giocare ai DLC del titolo acquistati legalmente. E' passato qualche giorno da questa notizia, ma ora Ubisoft ha rimosso il giocosu ...

Advertising

wangxianslsz : @vipaeri_04 @xxshake_ ahahahaha I might cry - Eurogamer_it : #MightAndMagicXLegacy dopo giorni ritirato dalla vendita. - strawguchii : RT @H0RIZVN: secondo me gli itafushi hanno provato a fare il tiktok 'two best friends in a room, they might kiss' e alla fine si sono bacia… - lilangwy : RT @H0RIZVN: secondo me gli itafushi hanno provato a fare il tiktok 'two best friends in a room, they might kiss' e alla fine si sono bacia… - Marta_Brambilla : RT @Alliandre: Giusto ieri una persona mi ha fatto lo spelling con O come... Orio al serio ?? (e M come Malpensa?) It Might Be Time to Updat… -