Mbappe’: futuro lontano dal Psg? (Di lunedì 5 luglio 2021) Continua a tenere banco il futuro dell’ attaccante francese del Psg, Kylian Mbappe’, che non ha ancora deciso dove giocherà nella prossima stagione anche se i ben informati sostengono che abbia già comunicato al club transalpino la volontà di cambiare aria. Mbappe’ lascerà il Psg? La decisione è già stata presa secondo i media locali che insistono nel vedere l’attaccante francese con un’altra maglia a partire dalla prossima stagione. Questo nonostante il Psg abbia tentato in tutti i modi di allungargli il contratto anche in virtù di quanto fatto da Mbappe'(111 gol in 127 presenze). ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 5 luglio 2021) Continua a tenere banco ildell’ attaccante francese del, Kylian, che non ha ancora deciso dove giocherà nella prossima stagione anche se i ben informati sostengono che abbia già comunicato al club transalpino la volontà di cambiare aria.lascerà il? La decisione è già stata presa secondo i media locali che insistono nel vedere l’attaccante francese con un’altra maglia a partire dalla prossima stagione. Questo nonostante ilabbia tentato in tutti i modi di allungargli il contratto anche in virtù di quanto fatto da Mbappe'(111 gol in 127 presenze). ...

