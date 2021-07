LIVE Berrettini-Ivashka 6-4 2-1, Wimbledon 2021 in DIRETTA: il romano è avanti di un set e di un break (Di lunedì 5 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SEGUI LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-FEDERER 30-0 Un’altra smorzata perfetta per Berrettini! 15-0 Si posiziona bene a rete ed è ancora perfetta la stop volley. 2-1. Ivashka serve bene negli ultimi due punti del game e rimane in scia nel secondo parziale. 40-30 Buona prima da parte di Ivashka. 30-30 Buon passante di Berrettini da sbilanciato e poi appoggia in contropiede. 30-15 Rovescio tagliato di Ivashka che schizza via dopo la riga. 15-15 CHE COMODINO DI DRITTO DA PARTE DI Berrettini! ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASEGUI LADI SONEGO-FEDERER 30-0 Un’altra smorzata perfetta per! 15-0 Si posiziona bene a rete ed è ancora perfetta la stop volley. 2-1.serve bene negli ultimi due punti del game e rimane in scia nel secondo parziale. 40-30 Buona prima da parte di. 30-30 Buon passante dida sbilanciato e poi appoggia in contropiede. 30-15 Rovescio tagliato diche schizza via dopo la riga. 15-15 CHE COMODINO DI DRITTO DA PARTE DI! ...

Barbaga3Gaetano : RT @paoloangeloRF: Berrettini-Ivashka LIVE su Sky: obiettivo quarti - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Ivashka 4-3 Wimbledon 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Ivashka #Wimbledon #2021: - zazoomblog : LIVE Berrettini-Ivashka 2-1 Wimbledon 2021 in DIRETTA: subito break per il romano - #Berrettini-Ivashka #Wimbledon… - FlashScoreIT : ?? #Wimbledon #Berrettini in campo contro il n.79 #Ivashka per conquistare i QUARTI a Wimbledon! LIVE ??… - Eurosport_IT : Forza Matteo! ?????? ?? Segui il LIVE di Berrettini-Ivashka su -