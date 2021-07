La data di inizio delle lezioni e l'ultima campanella: ufficializzato il calendario scolastico (Di lunedì 5 luglio 2021) lezioni al via in Emilia - Romagna lunedì 13 settembre, e chiusura fissata per sabato 4 giugno 2022 . Con una decisione della Giunta regionale che ha così accolto l'invito del ministero dell'... Leggi su cesenatoday (Di lunedì 5 luglio 2021)al via in Emilia - Romagna lunedì 13 settembre, e chiusura fissata per sabato 4 giugno 2022 . Con una decisione della Giunta regionale che ha così accolto l'invito del ministero dell'...

Advertising

zaky_acm : @andre85milan @acmilan Inizio mercato 1 luglio 2021, data odierna 5 luglio 2021, tu quanti cromosomi invece? - sportli26181512 : MN - Il programma del primo giorno di raduno rossonero a Milanello: Si avvicina sempre di più la data fissata per i… - incostante_enza : RT @Pe_Es_: Se in USA il 4 luglio è l'Indipendence Day, a #Napoli il #5luglio è il Dipendence Day. #D10S ha lasciato in noi qualcosa di uni… - delhogws : @liarhogws forse all'inizio sì, o magari sembrava così data la condizione di jem, ma secondo me li ama entrambi in… - ManuCia0 : Ho ricevuto la convocazione per la firma in questo modo e non ti dico la confusione che c'è stata sulla data di ini… -