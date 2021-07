Kate Middleton in isolamento: annullati tutti gli impegni reali (Di lunedì 5 luglio 2021) Nessun impegno reale, nessuna uscita pubblica. Kate Middleton, che insieme al marito William si è regolarmente sottoposta alle inoculazioni di vaccino Covid-19, è entrata in isolamento. «La scorsa settimana, la Duchessa di Cambridge è entrata in contatto con una persona poi risultata positiva al Coronavirus», ha spiegato un portavoce di Kensington Palace, senza specificare se questa persona faccia parte o meno dell’entourage di Kate Middleton. «Sua Altezza Reale non ha alcun sintomo, ma sta seguendo scrupolosamente le linee guida del governo, con una quarantena domestica», ha continuato il portavoce della Middleton, dando adito al pettegolezzo secondo cui la Duchessa potrebbe essere entrata in contatto con un positivo la scorsa settimana, a Wembley. Leggi su vanityfair (Di lunedì 5 luglio 2021) Nessun impegno reale, nessuna uscita pubblica. Kate Middleton, che insieme al marito William si è regolarmente sottoposta alle inoculazioni di vaccino Covid-19, è entrata in isolamento. «La scorsa settimana, la Duchessa di Cambridge è entrata in contatto con una persona poi risultata positiva al Coronavirus», ha spiegato un portavoce di Kensington Palace, senza specificare se questa persona faccia parte o meno dell’entourage di Kate Middleton. «Sua Altezza Reale non ha alcun sintomo, ma sta seguendo scrupolosamente le linee guida del governo, con una quarantena domestica», ha continuato il portavoce della Middleton, dando adito al pettegolezzo secondo cui la Duchessa potrebbe essere entrata in contatto con un positivo la scorsa settimana, a Wembley.

