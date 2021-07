Jennifer' s Body | Megan Fox | Sarebbe perfetto per dare vita a un sequel o una serie tv

(Di lunedì 5 luglio 2021) L'attriceFox ha svelato chefelice se il film'sdessea uno unatelevisiva.Fox ha rivelato che vorrebbe veder realizzato uno unatv di's, il film di cui è stata protagonista nel 2009. L'horror, diventato in breve tempo un cult tra gli spettatori, ha lasciato infatti il segno nella carriera e nelladell'attrice. In occasione di un'intervista rilasciata a The Washington Post, ...

Megan Fox ha rivelato che vorrebbe veder realizzato un sequel o una serie tv di's, il film di cui è stata protagonista nel 2009. L'horror, diventato in breve tempo un cult tra gli spettatori, ha lasciato infatti il segno nella carriera e nella vita dell'attrice. In ...Sempre nel corso della medesima intervista, Megan Fox ha anche ricordato uno dei suoi più grandi successi al di là della saga di Transformers , ossia's, l'horror del 2009 diretto da ...In occasione di un'intervista con The Washington Post, Megan Fox ha dichiarato di essere intenzionata a prendere parte all'MCU o al DCEU Nel corso di un'intervista con The Washington Post, Megan Fox h ...Megan Fox ha parlato della possibilità di un sequel per Jennifer's Body che a suo avviso dovrebbe essere realizzato come serie tv.