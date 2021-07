Inizio scuola a settembre | ancora mascherina e protocolli Covid? Gli scenari

(Di lunedì 5 luglio 2021) L'della, al tempo della pandemia, può essere considerato alle porte. Mancano poco più di due mesi al momento in cui gli studenti torneranno tra i banchi. E i tempi sono già maturi per chiedersi se il prossimo potrà essere un anno scolastico che possa somigliare il più possibile ad uno vissuto in normalità., i temi a margine A determinare le linee di pensiero su ciò che potrà riguardare l'dellasono essenzialmente due aspetti: la campagna vaccinale l'azione della variante Delta. La ...

"Gli adolescenti non possono più aspettare: con la diffusione della variante Delta devono essere vaccinati prima dell'Inizio della scuola." A dirlo Filippo Anelli, presidente della Federazione naziona ...Negli ultimi 5 anni sono stati assunti a tempo indeterminato nella scuola circa 250.000 fra docenti e personale ATA. Nonostante questo sono attualmente in servizio oltre 200.000 lavoratori a tempo det ...