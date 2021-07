Imen Jane prima umilia una commessa | poi si scusa | “Io figlia di immigrati | la capisco”

Advertising

FranAltomare : Imen Jane che consiglia di studiare. Niente, fa già ridere così. - Davide : Erano anni che non vedevo un personaggio così vanziniano come l’amica di Imen Jane a Palermo - EresMar_ : RT @latualena: Sulla questione imen jane e mapelli. Che soddisfazione le storie di djarah kan i - graziano88 : RT @GianniCuperIoPD: Stamani con Imen Jane andiamo a tirare le scrambled eggs ai poveri che prendono il reddito di cittadinanza. - opinionetrash : Ma soprattutto chi cazzo sono Imen Jane e Francesca Mappelli? -

Ultime Notizie dalla rete : Imen Jane

Il Fatto Quotidiano

In un tweet e in una serie di stories pubblicate su Instagram Fedez difende Chiara Ferragni dall'attacco di una hater. In queste ore sta esplodendo il caso die Francesca Mapelli . La prima, un'influencer e imprenditrice, ha pubblicato delle stories in cui mostra l'amica e collega Francesca Mapelli a Palermo in atteggiamenti provocatori nei ...ha una laurea in Economia? Le cose non sono come sembrano?non è nuova alle polemiche sul web; l'influencer attualmente si trova in un grosso polverone mediatico a causa di alcune ...Occorre lasciare in pace Plastic Free per la presenza di Imen Jane a Palermo all'evento del 4 luglio per una ragione molto semplice ...Il rapper: C'è una polemica che riguarda due ragazze che hanno fatto una pessima figura a Palermo. Mia moglie è amica di una di queste persone e ci ha lavorato in passato: stop Chiara Ferragni coinvol ...