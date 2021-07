FI, Gasparri: dopo sondaggio Raggi dovrebbe risarcire danno d’immagine (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma – “Il sondaggio pubblicato dal Sole 24 Ore sul gradimento dei sindaci italiani, offre una fotografia impietosa di Roma: su 105 comuni, la capitale si classifica a n.94. La Raggi ha mandato la città più rappresentativa d’Italia in coda alla classifica, con la sua pessima gestione politica, con le sue promesse non mantenute, con le strade ridotte a colabrodo, il trasporto pubblico che va in fiamme, i parchi e i giardini ridotti a ricettacolo di erbacce e rovi. E poi la qualità della vita che fa segnare l’indice più basso di sempre”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, commissario di Forza Italia per Roma Capitale. “Roma sommersa ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma – “Ilpubblicato dal Sole 24 Ore sul gradimento dei sindaci italiani, offre una fotografia impietosa di Roma: su 105 comuni, la capitale si classifica a n.94. Laha mandato la città più rappresentativa d’Italia in coda alla classifica, con la sua pessima gestione politica, con le sue promesse non mantenute, con le strade ridotte a colabrodo, il trasporto pubblico che va in fiamme, i parchi e i giardini ridotti a ricettacolo di erbacce e rovi. E poi la qualità della vita che fa segnare l’indice più basso di sempre”. Lo dichiara il senatore Maurizio, commissario di Forza Italia per Roma Capitale. “Roma sommersa ...

