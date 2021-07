Federer-Sonego in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2021 (Di lunedì 5 luglio 2021) Roger Federer e Lorenzo Sonego oggi si sfidano per un posto ai quarti di finale di Wimbledon 2021. Lo svizzero sta migliorando di partita in partita, mostrando buone indicazioni dopo l’esordio complicato contro Mannarino. A provare a fermarlo c’è il torinese che sogna di battere la leggenda elvetica. Il match va in scena nella giornata odierna, lunedì 5 luglio, come terzo dalle 14:30 italiane sul campo centrale. La diretta televisiva sarà proposta da Sky Sport (canale 201 o 205), con live streaming fruibile tramite la piattaforma Sky Go. In ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 luglio 2021) Rogere Lorenzosi sfidano per un posto ai quarti di finale di. Lo svizzero sta migliorando di partita in partita, mostrando buone indicazioni dopo l’esordio complicato contro Mannarino. A provare a fermarlo c’è il torinese che sogna di battere la leggenda elvetica. Il match va in scena nella giornata odierna, lunedì 5 luglio, come terzo dalle 14:30 italiane sul campo centrale. Latelevisiva sarà proposta da Sky Sport (201 o 205), con livefruibile tramite la piattaforma Sky Go. In ...

Advertising

Eurosport_IT : QUESTO RAGAZZINO DI (QUASI) 40 ANNI APPRODA ALLA 2^ SETTIMANA DI WIMBLEDON ????? Solo qualche intoppo nel terzo set… - Deiana_Luca9 : RT @DarioPuppo: Stasera alle 21:30 circa vi aspetto su Sport2u. Si parlerà di Berrettini, Sonego-Federer e ovviamente della vicenda Sinner… - DarioPuppo : Stasera alle 21:30 circa vi aspetto su Sport2u. Si parlerà di Berrettini, Sonego-Federer e ovviamente della vicenda… - aquila7630 : Presentazione e come seguire in tv e streaming il match #Federer-#Sonego, quarto turno di #Wimbledon. #5luglio… - planetwin365ita : ??E' iniziato il #BigMonday di #Wimbledon con tanta #Italia! #Berrettini, per la 2a volta di fila tra i Top 16 dello… -