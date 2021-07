“Diremo io o noi?” Torna Molte Fedi: Erri De Luca, Carofiglio, Sassoli e altri 80 eventi (Di lunedì 5 luglio 2021) Diventeremo cosa?Diremo io o noi? E quanto grande il noiquanto popolato? Che delicata manoci vuole ora, e che passo leggero, e menteacuta, pensiero spalancato al bene. Studiamo.Impariamo dal fiore, dall’albero piantato,da chi vola. Hanno una grazia che noidimentichiamo. Cura d’ogni cosa,non solo dell’umano. Tutto ci tiene in vita.Tutto fa di noi quello che siamo. Con queste parole si conclude la poesia Adesso di Mariangela Gualtieri, scritta per i monaci e le monache del Monastero di Bose come augurio per il 2021. E proprio un verso di questa poesia ha ispirato il titolo della nuova edizione di ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 5 luglio 2021) Diventeremo cosa?io o? E quanto grande ilquanto popolato? Che delicata manoci vuole ora, e che passo leggero, e menteacuta, pensiero spalancato al bene. Studiamo.Impariamo dal fiore, dall’albero piantato,da chi vola. Hanno una grazia chedimentichiamo. Cura d’ogni cosa,non solo dell’umano. Tutto ci tiene in vita.Tutto fa diquello che siamo. Con queste parole si conclude la poesia Adesso di Mariangela Gualtieri, scritta per i monaci e le monache del Monastero di Bose come augurio per il 2021. E proprio un verso di questa poesia ha ispirato il titolo della nuova edizione di ...

