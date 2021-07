De Luca non sente ragioni: "Mascherina resterà obbligatoria tutta l'estate!" (Di lunedì 5 luglio 2021) Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania ha risposto ad alcune domande a margine della visita nell'hub vaccinale sito nell'area industriale di Benevento. Ecco quanto evidenziato: "Credo che terremo le mascherine per tutta l'estate, anche perché se uno va al mare la toglie. Se va al ristorante la toglie, così come la leva se va solo in un parco. Credo sia evidente che se vai nelle piazze della movida, devi inchiodarti la Mascherina sulla bocca per non essere contagiato". "La variante Delta è particolarmente aggressiva sui giovani. Questo è un piccolo sacrificio che dobbiamo fare perché la Campania è meta per tanti turisti ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 5 luglio 2021) Vincenzo De, Presidente della Regione Campania ha risposto ad alcune domande a margine della visita nell'hub vaccinale sito nell'area industriale di Benevento. Ecco quanto evidenziato: "Credo che terremo le mascherine perl'estate, anche perché se uno va al mare la toglie. Se va al ristorante la toglie, così come la leva se va solo in un parco. Credo sia evidente che se vai nelle piazze della movida, devi inchiodarti lasulla bocca per non essere contagiato". "La variante Delta è particolarmente aggressiva sui giovani. Questo è un piccolo sacrificio che dobbiamo fare perché la Campania è meta per tanti turisti ...

