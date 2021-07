Covid Gran Bretagna, verso stop restrizioni: oggi parla Johnson (Di lunedì 5 luglio 2021) In Gran Bretagna si va verso lo stop alle restrizioni anti Covid, nonostante l’aumento dei contagi a causa del diffondersi della variante indiana. Cresce l’attesa nel Regno Unito per le dichiarazioni del premier Boris Johnson sulla prevista revoca, il prossimo 19 luglio, delle ultime restrizioni anti Coronavirus. Stando alle anticipazioni, il capo del governo di Londra si appresterebbe a parlare, nel corso di una conferenza stampa in programma a Downing Street nel pomeriggio, della necessità di “cominciare ad imparare a convivere con il ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 luglio 2021) Insi valoalleanti, nonostante l’aumento dei contagi a causa del diffondersi della variante indiana. Cresce l’attesa nel Regno Unito per le dichiarazioni del premier Borissulla prevista revoca, il prossimo 19 luglio, delle ultimeanti Coronavirus. Stando alle anticipazioni, il capo del governo di Londra si appresterebbe are, nel corso di una conferenza stampa in programma a Downing Street nel pomeriggio, della necessità di “cominciare ad imparare a convivere con il ...

Advertising

Tg3web : Focolaio sull'isola di Maiorca con almeno 700 studenti contagiati ad un concerto, tremila in quarantena. Dalla Gran… - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: In #Uk si va verso lo stop alle ultime restrizioni covid, nonostante la #VarianteDelta - Marcopetsichini : RT @Agenzia_Ansa: Con la variante Delta che dilaga tra i giovani non vaccinati e gli adulti parzialmente vaccinati, la Gran Bretagna dovre… - HSkelsen : RT @Adnkronos: In #Uk si va verso lo stop alle ultime restrizioni covid, nonostante la #VarianteDelta - italiaserait : Covid Gran Bretagna, verso stop restrizioni: oggi parla Johnson -