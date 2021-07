Covid | Giani | 41 casi in Toscana | oggi 5 luglio Tasso positivi 0 | 95%

Advertising

...Bonaccini che sfrutta ancora l'onda lunga delle regionali 2020 e la gestione dell'emergenza...il piemontese Alberto Cirio e al settimo posto a parimerito con il 49% di gradimento Eugenio, ...I ricoverati, ha ricordato il presidente della Toscana Eugenio, 'solo due mesi erano più di 1. Veneto Sono 53 i nuovi casi di contagioregistrati in Veneto nelle ultime 24 ore, nessun ...Sono 41 i nuovi contagi di coronavirus in Toscana secondo i dati del bollettino di oggi, 5 luglio, anticipati dal presidente della regione Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 41 su ...Firenze, 5 luglio 2021 - I nuovi casi registrati in Toscana sono 41 su 4.324 test di cui 3.222 tamponi molecolari e 1.102 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,95% (2,5% sulle prime diagnosi).