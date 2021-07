Covid, Figliuolo: “La variante Delta sta diventando dominante” (Di lunedì 5 luglio 2021) Monito del Commissario all’Emergenza Covid, Generale Francesco Paolo Figliuolo: “La variante Delta sta diventando dominante”. Il Comitato Tecnico-Scientifico ha reso noto che a settembre si tornerà a scuola con la mascherina e rispettando il distanziamento Il Generale Francesco Paolo Figliuolo (Screen video)“Il ciclo vaccinale completo è l’unico rimedio. Purtroppo il virus circola ancora e la variante Delta sta diventando dominante. Grazie all’andamento della campagna vaccinale però produce effetti meno ... Leggi su ck12 (Di lunedì 5 luglio 2021) Monito del Commissario all’Emergenza, Generale Francesco Paolo: “Lasta”. Il Comitato Tecnico-Scientifico ha reso noto che a settembre si tornerà a scuola con la mascherina e rispettando il distanziamento Il Generale Francesco Paolo(Screen video)“Il ciclo vaccinale completo è l’unico rimedio. Purtroppo il virus circola ancora e lasta. Grazie all’andamento della campagna vaccinale però produce effetti meno ...

Advertising

fattoquotidiano : Figliuolo: “Su AZ si poteva comunicare meglio”, ma è colpa del “Covid mutevole”. Lui però lanciò gli Open Day per g… - pietroraffa : ??**(Adnkronos) COVID: FIGLIUOLO, 'VACCINI SUFFICIENTI PER MANTENERE RITMO 500MILA DOSI AL GIORNO'** Bene #VacciniCovid - gabrieligm : I grandi successi di Arcuri. Chissà se questo ci sarà nel secondo libro di Speranza - cocchi2a : RT @serebellardinel: I #vaccini #Covid tornano a scarseggiare!Un calo che sta già costringendo #Puglia,#Campania,#Lazio e #Toscana a posti… - MarinaMaggini17 : RT @santegidionews: #Covid_19: il #6luglio apre l''Hub Sant'Egidio' per persone fragili e senza fissa dimora. In collaborazione con @Region… -