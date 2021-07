Covid-19: Ecdc, casi di Covid cresciuti più del previsto in Europa e in Italia (Di lunedì 5 luglio 2021) Secondo le stime del centro previsionale Covid dell'Ecdc, tra il 26 giugno e il 3 luglio in Spagna avrebbero dovuto esserci 21.743 casi, invece ce ne sono stati oltre il doppio, 51.405. In Italia, 5.222 invece di 3.909. In Belgio, le previsioni dell'Ecdc davano per la stessa settimana 1.960 nuovi casi, ce ne sono stati oltre 4 mila L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 5 luglio 2021) Secondo le stime del centro previsionaledell', tra il 26 giugno e il 3 luglio in Spagna avrebbero dovuto esserci 21.743, invece ce ne sono stati oltre il doppio, 51.405. In, 5.222 invece di 3.909. In Belgio, le previsioni dell'davano per la stessa settimana 1.960 nuovi, ce ne sono stati oltre 4 mila L'articolo proviene da Firenze Post.

