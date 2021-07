Afghanistan, soldati in fuga dai talebani in Tagikistan (Di lunedì 5 luglio 2021) Oltre mille soldati dell'esercito afghano sono fuggiti nel vicino Tagikistan per mettersi in salvo dopo uno scontro armato con i talebani nel nord. Il Comitato per la sicurezza nazionale di Dushanbe ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 luglio 2021) Oltre milledell'esercito afghano sono fuggiti nel vicinoper mettersi in salvo dopo uno scontro armato con inel nord. Il Comitato per la sicurezza nazionale di Dushanbe ...

Advertising

fisco24_info : Afghanistan, soldati in fuga dai talebani in Tagikistan: Scontri mentre i governativi preparano una controffensiva - giornaleradiofm : Approfondimenti: Afghanistan, soldati in fuga dai talebani in Tagikistan: (ANSA) - DUSHANBE, 05 LUG - Oltre mille s… - Today_it : I talebani si riprendono l'Afghanistan: soldati governativi costretti a fuggire in Tagikistan… - Antonio80155302 : Afghanistan,procede il ritiro degli USA e alleati. E intanto Kandahar è sotto assedio dei Talebani e sta per cadere… - BenFranceschini : RT @CafeGeopolitico: #Afghanistan: oltre 1000 soldati sarebbero fuggiti in #Tagikistan dopo essere stati sconfitti dai #talebani nella prov… -